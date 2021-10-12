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Пасечник отверг возможность полного объединения «ЛНР» и «ДНР»

12 октября 2021, 10:56

Пасечник отверг возможность полного объединения «ЛНР» и «ДНР»

Административное объединение «ДНР» и «ЛНР» не планируется. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

«Об административном объединении республик речи не шло и не идет. Говоря проще, создание "единого экономического и таможенного пространства" — это не объединение в одну республику», — сказал он в интервью «Известиям».

Он напомнил, что «ЛНР» и «ДНР» создали «единое таможенное пространство» и работают над «синхронизацией законодательства не только между нашими республиками, но и над его соответствием стандартам ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество)».

Эти процессы Пасечник назвал «выполнением Минских соглашений». «Мы занимаемся развитием трансграничного сотрудничества не только между ЛНР и ДНР, но и с регионами Российской Федерации», — подчеркнул он.

В сентябре «ДНР» и «ЛНР» заключили «договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Это, в частности, предполагало демонтаж 1 октября «таможенных пунктов» между подконтрольными группировкам территориями Донецкой и Луганской области.

Отказ группировок «ДНР» и «ЛНР» от «таможни» связан с желанием Москвы навести там порядок, сказал «Коммерсанту» источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением. 

Похожее мнение высказал и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Также он связал ликвидацию «таможни» с ростом цен на продукты в ОРДЛО.

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