Пасечник отверг возможность полного объединения «ЛНР» и «ДНР»

Административное объединение «ДНР» и «ЛНР» не планируется. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



«Об административном объединении республик речи не шло и не идет. Говоря проще, создание "единого экономического и таможенного пространства" — это не объединение в одну республику», — сказал он в интервью «Известиям».



Он напомнил, что «ЛНР» и «ДНР» создали «единое таможенное пространство» и работают над «синхронизацией законодательства не только между нашими республиками, но и над его соответствием стандартам ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество)».



Эти процессы Пасечник назвал «выполнением Минских соглашений». «Мы занимаемся развитием трансграничного сотрудничества не только между ЛНР и ДНР, но и с регионами Российской Федерации», — подчеркнул он.

В сентябре «ДНР» и «ЛНР» заключили «договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Это, в частности, предполагало демонтаж 1 октября «таможенных пунктов» между подконтрольными группировкам территориями Донецкой и Луганской области.



Отказ группировок «ДНР» и «ЛНР» от «таможни» связан с желанием Москвы навести там порядок, сказал «Коммерсанту» источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.



Похожее мнение высказал и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Также он связал ликвидацию «таможни» с ростом цен на продукты в ОРДЛО.