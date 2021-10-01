«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»

Демонтаж «таможенного пункта ДНР». Фото: ДАН

Сегодня, 1 сентября, группировки «ДНР» и «ЛНР» начали демонтаж «таможенных пунктов» между подконтрольными им территориями.



Между ними «таможня» есть на всех четырех автомобильных пунктах пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03».



Сепаратистский ресурс «ДАН» показал демонтаж «таможенного пункта» «Дебальцево».



Отмечается, что ровно в 10:00 начался разбор конструкций на посту — шлагбаумов, ограничительных знаков и прочего.

«ЛНР» проводит зеркальные действия. С луганской стороны находятся пункты пропуска «Чернухино», «Чернухино-1», «Миусинск» и «Фащевка».

Мероприятие проходит в рамках выполнения «договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции» между «ДНР» и «ЛНР», который вступил в силу 30 сентября.



Соглашение предусматривает введение «ДНР» и «ЛНР» «общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, единой методологии статистики внешней и взаимной торговли, унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров» и прочее.