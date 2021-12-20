Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси. По его словам, такими вещами нельзя играться.



«Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали — про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться», — сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника» с президентами Польши и Литвы в госрезиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.



По словам Зеленского, для Украины «это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России».



«Мы будем точно знать, если так произойдет, где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации», — уточнил президент.