Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Такими вещами нельзя играться». Зеленский — о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси

20 декабря 2021, 14:37

«Такими вещами нельзя играться». Зеленский — о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Беларуси. По его словам, такими вещами нельзя играться.

«Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали — про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться», — сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника» с президентами Польши и Литвы в госрезиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

По словам Зеленского, для Украины «это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России».

«Мы будем точно знать, если так произойдет, где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации», — уточнил президент.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
09:05
В Докучаевске нашли человека, который потерялся в карьере
21:55
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
10:45
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 20 декабря. Правила пересечения
10:14
«ЛНР»: Еще 42 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:10
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
13:49
В «ДНР» и «ЛНР» рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
16:37
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на прививки от коронавируса
11:14
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 60 умерших от коронавируса
09:47
«ЛНР»: 34 заболевших ковидом и четверо умерших за сутки
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
23:10
В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»
22:00
«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки
15:42
«ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком 17 декабря. Какие правила проезда
все новости
17:20
ООС: Боевики сбросили с беспилотников осколочные гранаты возле Гнутово и Водяного
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
15:59
Забастовку горняков на Донетчине поддержали шахтеры в Луганской области
15:36
Порошенко подозревают в госизмене по делу о поставках угля из ОРДЛО
15:25
Тысяча за вакцинацию: В Украине уже выплачено полтора миллиарда гривен
15:10
Суд по делу MH17: Гиркин и другие боевики планировали сбить украинский военный самолет
14:46
Зеленский призвал Запад к превентивным санкциям против России
14:37
«Такими вещами нельзя играться». Зеленский — о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси
13:04
Москва ждет от Вашингтона «срочного» ответа по «гарантиям безопасности»
12:55
Суд по делу MH17: Прокуратура зачитает обвинительное заключение
12:18
На Донбассе пострадали двое украинских военных при подрыве
11:49
В Украине собрали данные о 4 тысячах наемников ЧВК «Вагнера»
11:00
Украина будет договариваться со странами о множественном гражданстве после принятия закона
10:54
Пытки в «Изоляции»: Заседание суда по делу Бражникова назначено на 23 декабря
10:25
В Донецкой области зафиксировали более 120 новых случаев ковида
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция