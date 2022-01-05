Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО

Незаконные вооруженные формирования вмешивались в работу наблюдателей СММ ОБСЕ — патрули СММ не хотели выпускать на подконтрольную Украине территорию Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ.



Инциденты произошли 31 декабря на блокпостах боевиков возле Золотого и Молодежного. Члены НВФ дважды не пропустили в подконтрольные правительству районы наблюдателей, следовавших из неподконтрольных правительству районов. В обоих случаяхони мотивировали это «соображениями безопасности для СММ».



2 января на блокпосте группировки «ЛНР» возле Станицы Луганской боевик пропустил патруль СММ в неподконтрольные правительству районы лишь после задержки продолжительностью 1 час 25 минут, мотивировав это «отсутствием предварительного уведомления».



«Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19», — отмечается в отчете.