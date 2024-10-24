Российская армия продвинулась в Селидово и двух селах Донецкой области — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Об этом свидетельствует карта боевых действий, обновленная аналитическим проектом DeepState в ночь на четверг, 24 октября.



На Покровском направлении войска РФ продвинулись в Селидово и возле Измайловки на Кураховском направлении.



На Времевском направлении россияне продвинулись в селе Константиновка и возле Богоявленки.

По данным аналитика немецкого издания Bild Юлиана Рёпке, в понедельник российским оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидово.

Украинское командование пока не комментировало эту информацию.