В Селидово российские военные закрепились в квартале многоэтажек — Мирошников

Российские захватчики закрепились на юго, востоке и в центре Селидово. Об этом сообщает украинские военный блогер Богдан Мирошников.

«Враг закрепился в части многоэтажек 11-го квартала, на юге, востоке и в центре города», — написал он в своем телеграм--канале.

Также он отметил, что трасса в Вишневом находится под огневым контролем противник, так же, как и трасса на Покровск.

«Общая ситуация такова, что горький опыт коксохима в Авдеевке, Очеретино или Новогродовке не заставил нас сделать выводы», — написал Мирошников.

Он добавил, что Селидово не стало тем местом, «где мы остановили врага на Донетчине».

Ранее сообщалось, что группы пехоты ВС РФ пытаются проникать в Селидово с восточных окраин, но украинские защитники держат оборону, выбивая и не давая им закрепляться, устанавливать наблюдательные или огневые позиции