Главное за день: Бои в центре Селидово. Обстрел Киева и Херсона

Политика



Президент России Владимир Путин включил бывшего донецкого боевика в состав Совета безопасности РФ. Артем Жога — отец Владимира Жоги — бывшего командира незаконного батальона «Спарта», погибшего в марте 2022 года.



Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.



Общество



Уполномоченные по правам человека из Украины и РФ договорились об ускорении процесса обмена военнопленными. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Катаре имел рабочую встречу с российской представительницей Татьяной Москальковой.



Кабмин одобрил экспериментальный проект предоставления субсидии внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости аренды жилья. Он будет реализовываться в течение двух лет.



В оккупированном Донецке военная полиция похитила гражданского прямо в супермаркете. Его жена заявила, что на мужчину якобы заведено дело о самовольном оставлении части.



Боевые действия



Российские войска почти наверняка продвинулись в город Селидово, который находится примерно в 13 километрах к юго-востоку от крупного логистического центра – Покровска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



По заявлению украинского военного блогера Богдана Мирошникова, российские захватчики закрепились на юго, востоке и в центре Селидово.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина о якобы «окружении» украинских сил в Курской области.



В Луганской области российские захватчики непрерывно обстреливают село Балка Журавка и территорию вокруг.



Россияне атаковали с дрона машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки в Херсонском районе, погиб мужчина. В самом Херсоне ранены два человека – снаряд попал в крышу многоквартирного дома. В селе Даченское Донецкой области в результате атак погибла местная жительница.



В результате атаки российских дронов по Киеву один человек погиб, еще четверо — пострадали. В доме в Соломенском районе продолжают тушить пожар на нескольких этажах. Спасатели вывели из здания более 100 человек.



Оккупационная власть Горловки заявила об атаках дронов: в Никитовском районе ранения средней степени тяжести получил водитель грузовика «КамАЗ». Повреждены три жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.

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