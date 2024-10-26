«ДНР» заявила о ранении трех жительниц Горловки под обстрелами

Группировка «ДНР» заявила об обстрелах оккупированной Горловки. Утверждается, что с утра в субботу ранения получили три мирных жительницы.

Также обстрелом повреждена кровля одного из многоквартирных домов в центре Горловки. Там же поврежден автомобиль.

Еще частный дом поврежден в поселке Озеряновка.

За сутки полиция Донецкой области зафиксировала 2 511 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Как сообщили правоохранители, оккупанты стреляли по пяти населенным пунктам Донетчины: городе Торецк, поселке Донецкое, селах Веролюбовка, Максимовка, Рай-Александровка.