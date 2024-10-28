В Запорожской области экс-заключённый расстрелял 10 оккупантов

В Запорожской области бывший заключенный расстрелял десятерых спящих оккупантов, после чего скрылся. Об этом пишет телеграм-канал РФ «Досье Шпиона».



Отмечается, что ночью, 26.10.2024, в районе Новопокровки Запорожская область, военнослужащий 2-й штурмовой роты «V» 38 отдельной мотострелковой бригады Федорченко расстрелял десятерых спящих военных своего подразделения и скрылся в направлении населенного пункта Пологи.

Бывший заключенный убил 10 россиян в Запорожской области. Фото: Досье Шпиона

Поиски беглого россиянина, который был приговорен к четырем годам строгого режима в Уссурийске за умышленное причинение вреда здоровью, а затем отправлен на войну, продолжаются.



Ранее сообщалось, что российские власти хотят отправить на войну против Украины 40% подсудимых.