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Не «гуманитарный коридор», но пройти можно. Как работает КПП «Доманово — Мокраны»

Виктория Ищенко
09 октября 2024, 20:00

Не «гуманитарный коридор», но пройти можно. Как работает КПП «Доманово — Мокраны»

Пункт пропуска «Доманово». Фото: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) Пункт пропуска «Доманово». Фото: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

С началом полномасштабного вторжения большинство путей, чтобы выехать из оккупации на подконтрольную Киеву территорию были заблокированы. Долгое время люди могли воспользоваться так называемым гуманитарным коридором «Покровка — Колотиловка» на границе Сумской и Белгородской областей. Но после того, как в Курской области начались бои, Россия закрыла этот путь без каких-либо объяснений и сообщений, будет ли он когда-то снова работать. Поэтому украинцы стали пользоваться пунктом «Доманово» в Волынской области — «Мокраны» в Берестейской области Беларуси. Как работает этот «гуманитарный коридор» и какие нужны документы, чтобы пройти через него, читайте в статье «Новостей Донбасса».

Как можно попасть с оккупированных территорий в Украину?

С началом полномасштабного вторжения с каждым годом попасть украинцам в Украину с оккупированных территорий становится все сложнее. Первые полтора года работал пункт пропуска в захваченной Васильевке Запорожской области. В жару или в мороз люди могли проводить там чуть ли не недели, потому что российская сторона пропускала очень медленно. Все проходили фильтрацию и тщательный досмотр вещей и документов. Оккупанты могли не пропустить человека без всяких комментариев со своей стороны. Так же — практически без объяснений в декабре 2022 года прокремлевская власть закрыла КПП «Васильевка». Поэтому, чтобы выехать в Украину, пути остались только очень длинные — через РФ, а потом ехать на границу с балтийскими странами; из какого-то российского города искать самолет в европейские страны, но такие варианты можно пересчитать буквально на пальцах одной руки; через РФ в Грузию и опять же самолетом в ЕС. Год назад страны Балтии закрыли границу для граждан России, путешествующих с туристической целью, поэтому первый вариант для тех, кто имеет только паспорт РФ, теперь довольно сложный. Два других довольно затратные финансово, поэтому неудивительно, что многие использовали альтернативный путь — КПП «Покровка — Колотиловка».

При этом в Государственной пограничной службе Украины подчеркивают, что этот пункт пропуска не является «гуманитарным коридором», как многие называли и «Покровку — Колотиловку», и сейчас называют «Доманово — Мокраны».

«С началом полномасштабного вторжения все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью решением правительства Украины закрыты. Там не осуществляются пропускные операции в том классическом виде, как это привыкли видеть и понимать. В то же время ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на территорию Украины», — сказал «Новостям Донбасса» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники встречают украинцев с оккупированных территорий, которые прибыли к пункту пропуска «Доманово». Кадр из видео ГПСУ

Демченко подчеркивает: возвращение граждан через оба участка границы — и с РФ, и с Беларусью фиксировали еще в 2022 году. Некоторое время через КПП «Покровка — Колотиловка» Россия разрешала выезжать даже на транспортных средствах. Но потом запретила — традиционно без разъяснений, почему. Люди вынуждены были переходить КПП пешком по грунтовой дороге. Со стороны РФ не было никаких удобств. Кроме этого, российская сторона могла просто закрыть пункт пропуска, что и сделала в очередной раз после того, как начались боевые действия в Курской области. Что касается украинской власти, то, например, в Минреинтеграции часто призывали пользоваться этим КПП. Киев, кстати, тоже иногда закрывал этот пункт, но всегда объяснял, почему. Собственно, причина здесь была одна — обстрелы в Сумской области со стороны РФ. Украинская власть всегда сообщала, когда пункт пропуска будет открыт.

«Доманово — Мокраны»: нюансы пересечения

После того, как КПП «Покровка — Колотиловка» был закрыт, остался пункт «Доманово — Мокраны», но есть несколько неудобных моментов. Во-первых, расстояние. Городок Мокраны в Беларуси находится гораздо дальше от оккупированных территорий. Примерно на 900 километров западнее Колотиловки. Во-вторых, чтобы воспользоваться этим КПП, украинцам надо пересечь еще и белорусскую границу и здесь тоже есть свои нюансы. Например, для того, чтобы заехать на территорию Беларуси, нужен паспорт РФ. Параллельно уже на границе необходим также и украинский загранпаспорт. Если его нет, в Минске советуют оформить так называемый белый документ. Процедура занимает до недели.

Путь к пункту пропуска «Доманово» из Беларуси. Кадр из видео ГПСУ

После проверки в Мокранах надо идти пешком примерно полтора километра по асфальтированной дороге. Границей в поселке Доманово могут воспользоваться все граждане Украины при наличии любых украинских документов. Как пишут те, кто перешел этот КПП, в последнее время досмотр здесь очень усилился. Проводят его и женщины, и мужчины. Документы РФ, если они есть, на границе у многих забирают, но такая практика была и на КПП «Покровка — Колотиловка». Относительно украинского паспорта, то если у человека есть только он, этот документ должен быть действительным.

«Украина не пускает по просроченным документам. Это единичные случаи, меня не впустили, и не только меня, нужно обращаться в консульство в Минске, и продлевать загранпаспорт, или получать белый паспорт для пересечения границы», — пишут в тематических чатах и советуют брать с собой все возможные документы, которыми можно подтвердить личность.

Также украинские пограничники, как пишут те, кто имеет опыт общения с ними, могут попросить контакты родственников или знакомых в Украине, которые смогут подтвердить личность человека, пересекающего границу.

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Много ли украинцев уже воспользовались КПП «Доманово — Мокраны»

С 24 февраля 2022 года до конца января 2024-го КПП «Доманово — Мокраны» воспользовались более 6 тысяч украинцев. Для сравнения: по состоянию на осень прошлого года количество людей, которые прошли через пункт «Покровка — Колотиловка» уже было почти в четыре раза больше. То есть, популярнее был КПП на российско-украинской границе. Но теперь альтернативы нет.

«Мы начали фиксировать, что люди прибывают в пункт пропуска "Доманово". Такая возможность вернуться касается только граждан Украины и только на вход. Других пропускных операций на выход из Украины или в отношении иностранцев на таких направлениях не осуществляется. Ранее большинство двигалось через Покровку. По Покровке могло быть в разные дни по-разному. Было и по 30, и по 80 человек в сутки прибывало. По Доманово раньше количество колебалось в пределах 10-20. Иногда и меньше. Сейчас мы видим, что прибывает около 30 человек ежедневно», — сказал «Новостям Донбасса» Андрей Демченко.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если говорить об очередях на белорусско-украинской границе после закрытия КПП «Покровка — Колотиловка», то здесь опыт у всех, кто прошел «Доманово — Мокраны» разный. В тематических чатах рассказывают следующее:

  • «Приехали в 9 утра, вышли примерно в 20:00. Кому повезло, поехали раньше. Там идти пешком на украинскую сторону всего минут 30. Они сами говорили, что проверка документов и разговоры занимают не менее 4 часов»;
  • «Пеший переход между Домановым и Мокранами занимает примерно двадцать минут. При наличии необходимых документов на территорию Украины пропускают без проблем. После прохождения контроля и пересечения границы Украины граждан встречают волонтеры, которые помогают пассажирам с покупкой билетов дальше по маршруту»;
  • «Приехала в Мокраны около 11:30. Из людей была только я и двое пожилых людей. Из документов у меня был российский внутренний паспорт, свидетельство о рождении украинское, внутренний украинский ID-паспорт. На КПП "Мокраны" был вежливый пограничник. Он сказал, что желательно было получить белый паспорт в Беларуси, но он куда-то позвонил узнать, можно ли меня пропускать и через 5 минут дали добро. Я прошла в здание, где просмотрели мои вещи, телефон. Все это заняло минут 30. Пропустили дальше. Я шла около 1 км по нормальной дороге. Впоследствии встретил украинский пограничник. Когда пришли, меня забрали в комнату на разговор с документами и телефоном. Вещи на украинском КПП не проверяли совсем. У меня забрали документы, в частности российский паспорт. Долго смотрели телефон. Спрашивали о родственниках. В общем меня допрашивали около 2 часов на украинском КПП. Российский паспорт все же забрали».

В большинстве люди отмечают вежливость и доброжелательность пограничников. Что касается волонтеров после КПП, то они кормят, дают сим-карту украинского оператора, а затем отвозят в Ковель. Оттуда можно поехать на поезде дальше, в том числе в Киев.

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