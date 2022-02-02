Сутки на Донбассе: два обстрела, потерь нет

За минувшие сутки, 1 февраля, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



В направлении Марьинки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Павлополь-Сосновское, Марьинка —Донецк, Пески-Веселое, Водяное-Коминтерново, Талаковка-Коминтерново.

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 2 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.