Россия объявила «режим тишины» в Украине для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Министерство обороны России сегодня, 5 марта, объявило в Украине «режим тишины» для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.



Режим тишины объявлен с 9 часов утра по киевскому времени.



В Минобороны РФ подчеркнули, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.



Сегодня ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что сейчас идет определение времени открытия гуманитарного «зеленого» коридора и начала режима «тишины» для Мариуполя.



«Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города — свет, вода и мобильную связь. Также будет возможность Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена», — пояснил Бойченко.