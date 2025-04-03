Кирилл Дмитриев заявил, что проводит в США встречи с командой Трампа по поручению Путина

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев проводит встречи с членами команды Трампа в Вашингтоне. Фото: Интерфакс

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с членами администрации Трампа в Вашингтоне.

«2–3 апреля по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. <...> По итогам встреч дам краткие комментарии», — написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

О том, что Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон, 2 апреля сообщили источники CNN. По словам одного из них, власти США временно сняли с Дмитриева санкции, чтобы он мог получить американскую визу.

О содержании встреч не сообщается.