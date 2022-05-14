«Белогоровский плацдарм»: Россияне понесли новые потери при попытке форсировать Северский Донец

Российские силы понесли новые потери при очередной попытке форсировать реку Северский Донец возле села Белогоровка на Луганщине.



Фотографии последствий очередной неудачной попытки оккупантов перейти реку опубликовал основатель «Инфокара» Павел Кащук.



В результате бегства россиян в воде оказалось 8 танков противника. Оккупанты попытались перейти на Северский Донец вброд, но не подготовили машины для такого маневра.



«На фото не очевидно, но эти танки действительно пытались вернуться назад вброд, держа пушки в сторону врага. Но о шноркелях, по ходу, забыли, так что далеко не доехали. Некоторые танкисты даже сдали зачет по плаванию. Но не все», — написал Кащук.



По информации редактора издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, сейчас село Белогоровка полностью находится под контролем ВСУ. Россияне покинули село, но продолжают артиллерийские обстрелы.



«В селе нет ни одного уцелевшего дома. Многие дома разбиты вдребезги. На въезде горит перебитый газопровод. Артиллерийские обстрелы мешают оказанию помощи местным жителям, которые прячутся в подвалах и не хотят покидать село. Надеюсь, после того, как российские войска покинули свой плацдарм и сбежали на другой берег Северского Донца, обстрелов села станет меньше, и будет возможность проверить тщательно каждый дом», — отметил Бутусов.

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