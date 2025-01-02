Силы ПВО Украины сбили 47 из 72 вражеских дронов за ночь 2 января

Силы ПВО Украины сбили 47 из 72 дронов РФ. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 2 января 2025 года (с 19.00 1 января) Россия атаковала Украину 72 ударными БПЛА «Shahed» и беспилотниками других типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.



Сообщается, что из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Ранее, 1 января 2025 года, ПВО Украины сбила 63 БПЛА РФ, 46 беспилотников — не достигли целей.