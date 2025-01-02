Российские войска обходят Покровск, пытаясь окружить город

Российские войска избегают лобового штурма Покровска, пытаясь окружить город. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов.
По словам майора Виктора Трегубова, россияне пытаются охватить Покровск, обходя его через соседние населенные пункты.
«Городские бои отсутствуют, и до границы города враг не дошел. Основное внимание сосредоточено на действиях БПЛА и других средств в районе города», — говорит он.
Трегубов отметил, что Покровск является укрепленным и крупным городом, что объясняет нежелание противника идти в лобовую атаку.
В то же время, враг не рассчитывает на бои в Покровске, а стремится прорвать инфраструктуру города. На Покровском направлении в течение суток украинские войска остановили 38 атак агрессора, добавил Трегубов.
Напомним, 2 января 2025 года, российская оккупационная армия продвинулась дальше в пяти населенных пунктах, а также уже вышла южные окрестности города Курахово.
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