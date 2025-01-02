Российские войска обходят Покровск, пытаясь окружить город. Фото: карта DeepState

Российские войска избегают лобового штурма Покровска, пытаясь окружить город. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов.



По словам майора Виктора Трегубова, россияне пытаются охватить Покровск, обходя его через соседние населенные пункты.



«Городские бои отсутствуют, и до границы города враг не дошел. Основное внимание сосредоточено на действиях БПЛА и других средств в районе города», — говорит он.



Трегубов отметил, что Покровск является укрепленным и крупным городом, что объясняет нежелание противника идти в лобовую атаку.



В то же время, враг не рассчитывает на бои в Покровске, а стремится прорвать инфраструктуру города. На Покровском направлении в течение суток украинские войска остановили 38 атак агрессора, добавил Трегубов.

Напомним, 2 января 2025 года, российская оккупационная армия продвинулась дальше в пяти населенных пунктах, а также уже вышла южные окрестности города Курахово.