В Херсоне под обстрел попала маршрутка: 5 пострадавших, начато расследование

Около 11.00 российские оккупанты в Корабельном районе атаковали общественный транспорт, ударив по маршрутке. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«В салоне автобуса, который принадлежит частному предприятию-перевозчику, были пассажиры. Предварительно, пострадали три человека. Их госпитализировали. Информация уточняется», — заявил Мрочко.



Позже стало известно, что еще одна пострадавшая в результате утреннего обстрела маршрутки в Корабельном районе обратилась к врачам. У 45-летней женщины огнестрельные осколочные ранения лица.



Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин предупреждал утром об активности российского FPV-дрона.



«Зафиксирован вражеский FPV-дрон в микрорайоне Корабел! Не выходите на улицу!», — написал он.



В свою очередь Херсонской окружной прокуратурой начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины: Нарушение законов и обычаев войны).

Результат обстрела российских оккупантов. Фото: Областная Прокуратура Херсона

По данным следствия, 2 января около 10:45 российские военные атаковали Корабельный район Херсона, применив артиллерию. Под обстрел попала маршрутка с пассажирами. Предварительно известно, что ранения получили 5 человек.

Напомним, войска РФ обстреляли Херсон, убив волонтера, который помогал в восстановлении громады.