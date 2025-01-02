В ЦНС выяснили, каких прав захватчики лишили украинцев в оккупации с 1 января

С 1 января 2025 года россияне лишили любых прав украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ. В частности, люди не могут получить лекарства. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс приводит пример, как изменилась жизнь людей на временно оккупированных территориях начиная с первого дня нового года. Отныне льготная категория украинцев, которая получала медикаменты, больше этого сделать не сможет. Лекарства придется покупать, что тоже является проблемой. Пострадали прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики и диабетики.

«А вот приобрести жизненно необходимые лекарства на захваченных территориях практически невозможно. Если же и повезет их достать, то цены на них вдвое, а то и втрое выше рыночных», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦНС сообщал, что на временно оккупированных территориях в 2025 году российские оккупанты планируют лишить права на проживание украинцев, не имеющих гражданство Российской Федерации. Этим людям ограничат ряд социальных прав.