Временно прекращено водоснабжение городов севера Донетчины: названа причина

Из-за продолжающегося ремонта Второго Донецкого водовода в города северной части области временно прекращена подача воды. Иллюстративное фото

Со 2 января для городов северной части Донецкой области временно прекращено водоснабжение — специалисты приступили к аварийным работам на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода. Когда работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

О причинах затянувшегося ремонта водовода со ссылкой на компанию «Вода Донбасса» пишет «Суспільне».

В компании отметили, что была повреждена труба диаметром один метр в месте, где магистральный водопровод пересекает реку Казенный Торец.

«Повреждение произошло в результате резкого скачка давления в водопроводе в результате перепада напряжения. Учитывая, что повреждение расположено в устье реки Казенный Торец, его устранение носит сложный характер. Ведутся работы», — объяснили в компании.

Напомним, по прогнозам начальника областной военной администрации Вадима Филашкина, ремонтные работы на Втором Донецком водоводе могут продолжаться до 20 января.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года в Дружковке заработала еще одна скважина для набора питьевой воды.