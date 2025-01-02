Российский БПЛА убил семью учёных в Киеве утром 1 января

Семью ученых убила Россия во время утреннего обстрела Киева в первый день нового года. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.



«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА погиб выдающийся нейробиолог Игорь Зима и его жена — ученая, доктор биологических наук Олеся Сокур», — отметил Лисовой.



По словам главы Министерства образования, семья посвятила большую часть своей жизни науке, многие годы трудясь в «Институте биологии и медицины» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ранее, 1 января 2025 года, российские беспилотники атаковали жилые многоквартирные дома в двух районах Киева.



Позже стало известно о двух погибших, которых обнаружили спасатели столичной службы по чрезвычайным ситуациям.