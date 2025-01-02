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Грузовик упал с Южного моста в Киеве и перевернулся

02 января 2025, 11:06

Грузовик упал с Южного моста в Киеве и перевернулся

Грузовик упал с Южного моста в Киеве и перевернулся. Фото: ГСЧС Киева Грузовик упал с Южного моста в Киеве и перевернулся. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве спасатели деблокировали водителя грузовика, перевернувшегося на съезде с Южного моста. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

«Сегодня утром в Голосеевском районе произошло ДТП: грузовик перевернулся на съезде с Южного моста. Предварительно водителю стало плохо, из-за чего он не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Грузовик упал с Южного моста в Киеве и перевернулся. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам, от госпитализации водитель отказался. Пожарные также смыли горючее с проезжей части. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, в Прикарпатье грузовик с женщиной внутри повис над мостом. Ранее во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком.

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