В Киеве спасатели деблокировали водителя грузовика, перевернувшегося на съезде с Южного моста. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
«Сегодня утром в Голосеевском районе произошло ДТП: грузовик перевернулся на съезде с Южного моста. Предварительно водителю стало плохо, из-за чего он не справился с управлением», — говорится в сообщении.
Грузовик упал с Южного моста в Киеве и перевернулся. Фото: ГСЧС Киева
Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам, от госпитализации водитель отказался. Пожарные также смыли горючее с проезжей части. Причины инцидента устанавливают правоохранители.
Напомним, в Прикарпатье грузовик с женщиной внутри повис над мостом. Ранее во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком.
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