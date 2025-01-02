Населенные пункты в трех районах Донецкой области были обстреляны россиянами за прошедшие сутки

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

Российские военные подвергли обстрелу населенные пункты в трех районах Донецкой области в течение минувших суток. Об этом по состоянию на утро 2 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Мирнограде погиб человек. Обстреляны Кураховская и Гродовская громады.

Краматорский район. В Белокузьминовке Константиновской громады повреждена линия электропередач. В Николаевке повреждены 2 дома.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 9 домов.

С линии фронта эвакуированы 98 человек, в том числе 12 детей, сообщил начальник ОВА.