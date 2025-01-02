В оккупированном Донецке прогремел взрыв

В Петровском районе Донецка сегодня прогремел взрыв. Фото: Типичный Донецк/Telegram

В четверг, 2 января, приблизительно в 10:05 в Петровском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

На видео от местгых жителей заметен поднимающийся к небу столб дыма после удара.

О пострадавших и разрушениях в результате взрыва не сообщается.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, четыре мирных жителя пострадали под обстрелами, заявили в группировке «ДНР». В Кировском районе оккупированного Донецка при детонации взрывоопасного предмета в одной из лесополос ранен мужчина. В Никитовском районе Горловки под обстрелом ранен местный житель. Также пострадали двое мужчин, которые находились в авто во время атаки беспилотника.