«Феникс» уничтожил технику РФ на Краматорском направлении

Горящий танк РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

Операторы подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» уничтожили несколько единиц российской техники на Краматорском направлении. Видео опубликовала страница Государственной пограничной службы в сети X.

Оператори підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста»@luhanskdpsu спалюють окупантів!



Танк, 4 гармати, 4 одиниці ворожого автотранспорту, 5 120-мм мінометів, мотоцикл з водієм, десяток ворожих піхотинців та укриття – все перетворилося на попіл.



Краматорський напрямок pic.twitter.com/ny7MIwwDZL — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) January 2, 2025



«Сжигают оккупантов!», — говорится в заметке пограничников.



Под удар пограничников попали: танк, 4 пушки, 4 единицы автотранспорта РФ, 5 120-мм минометов, мотоцикл с водителем, десяток российских пехотинцев и укрытия — все превратилось в пепел на Краматорском направлении.



На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

Напомним, танк ВСУ отбил атаку россиян в Серебрянском лесу.