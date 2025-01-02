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В Харьковской области готовят круговую оборону Изюма и Балаклеи — ОВА

02 января 2025, 08:46

В Харьковской области готовят круговую оборону Изюма и Балаклеи — ОВА

В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Эти работы выполняются в соответствии с планом под контролем военных. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона в среду, 1 января.

Он отметил, что мероприятия по укреплению обороны проводятся для учета возможного изменения линии фронта и приоритетов врага на отдельных направлениях. 

Синегубов подчеркнул, что возведение фортификационных сооружений, в частности в Изюме и Балаклее, является частью плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.

«Опять же, это, скажем так, плановые мероприятия, которые проводятся сейчас для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это — построение фортификационных сооружений, это — круговая оборона города Балаклея и города Изюма. Не могу разглашать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, часть работ выполняют и сами военные. Я скажу лишь, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными», — рассказал Синегубов.

Согласно оперативным данным Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 1 января, с начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Российские оккупанты 7 раз атаковали укрепления украинских военных на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

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