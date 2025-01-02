Россия ударила 11 КАБами по пятиэтажке в Степногорске, погиб мужчина

Россия ударила 11 КАБами по пятиэтажке в Степногорске. Фото: Запорожская ОВА

Один человек погиб из-за атаки россиян по Васильевскому району Запорожской области, оккупанты одиннадцать раз ударили КАБами по Степногорску. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.



«Разрушен пятиэтажный дом. Погиб мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов. Поисково-спасательная операция продолжалась более 5 часов», — уточнил Федоров.



Напомним, в ООН сообщили о количестве погибших мирных жителей в течение осени в Украине.