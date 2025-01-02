Армия РФ продвинулась у пяти населенных пунктов и на юг Курахово — DeepState

Армия РФ вышла на южные окрестности города Курахово. Фото: карта DeepState

Сегодня, 2 января 2025 года, российская оккупационная армия продвинулась дальше в пяти населенных пунктах, а также уже вышла южные окрестности города Курахово. Это зафиксировал аналитический проект DeepState.



«Враг продвинулся возле Волково, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях», — говорится в сообщении.



В вечерней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что противник интенсивно атакует на Кураховском направлении.



«Насчитывается уже 18 боестолкновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово, в настоящее время идут четыре боестолкновения», — добавили в Генштабе.



Отмечается, что потери противника на данном направлении составили 86 оккупантов убитыми и ранеными; к тому же уничтожено пять боевых бронированных машин и повреждена одна боевая машина пехоты захватчиков.

Напомним, «Новости Донбасса» уже писали, что войска РФ продвинулись в Курахово и двух селах под Покровском.



