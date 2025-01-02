ГУР подтвердило уничтожение второго Ми-8 у берегов Крыма

В ГУР заявили, что рекорд обновлен и ракетные «Магуры» в Черном море уничтожили два вертолета, а не один, как было раньше. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГУР МО Украины.



«Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы. Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года впервые в истории морской дрон Magura V5 поразил вертолет РФ Ми-8.



Затем разведка МОУ опубликовала радиоперехват пилота российского Ми-8, который подбил морской дрон Magura V5.



Напомним, российские военкоры также написали в своих Z-пабликах, что во время боя с морским дроном Magura V5, армия РФ потеряла не один, а два вертолета.