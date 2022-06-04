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Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

04 июня 2022, 17:28

Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

Обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «160 на 160» произошел на линии фронта в Запорожской области 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что операция проводилась при участии Минреинтеграции, Главного управления разведки, Минобороны, СБУ, Генерального штаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных в формате 160 на 160, написала 4 июня в своем телеграм-канале корреспондент Первого канала Ирина Кусенкова со ссылкой на данные разведки.

Об обмене телами погибших сообщила также корреспондентка российского «Первого канала» Ирина Кусенкова со ссылкой на данные разведки. По ее словам, тела, которые Россия передала Украине, — это погибшие с мариупольского завода «Азовсталь».

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