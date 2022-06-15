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Сумская область утром подверглась обстрелу

15 июня 2022, 09:42

Сумская область утром подверглась обстрелу

Российские оккупанты утром открыли минометный огонь по Шалыгинской громаде, также пытались уничтожить автомобиль, жертв нет. Об этом сообщил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Ночь в области прошла тихо, а вот утро было не спокойным. Шалыгинская громада: В полвосьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», - сообщил он.

Также в 8:30 возле одного из населенных пунктов громады россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета двумя выстрелами.

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