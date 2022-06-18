Россияне ракетами разрушили нефтебазу на Днепропетровщине

Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Фото: Днепропетровская ОВА

Сегодня российские силы ударили по Днепропетровской области. В результате разрушена нефтебаза в Новомосковском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«У нас снова "прилеты". В Новомосковском районе. Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели тушат огонь», — написал он в своем телеграм-канале.



Позже Резниченко уточнил, что при ракетном ударе пострадали 11 человек, один из пострадавших — в тяжелом состоянии.