ВСУ отбросили россиян возле Шевченко Донецкой области — DeepState

Возле Шевченко Донецкой области Силы обороны Украины имели успех. Карта: DeepState

Силы обороны Украины отбросили противника у поселка Шевченко Покровской громады Донецкой области. Об этом сегодня сообщают аналитики проекта DeepState.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

В то же время российская армия смогла продвинуться в районе трех населенных пунктов, в частности в Курской области РФ: там противник имел успехи у Гуево.

Российская армия также продвинулась на Лиманском направлении, возле Новолюбовки Донецкой области.

Отмечается, что ВС РФ имели также успехи на Краматорском направлении — в Часов Яре, где смогли продвинуться.

Аналитики также сообщили вечером 7 апреля о ситуации в населенном пункте Лысовка Покровской городской громады Покровского района Донецкой области. Там россиянам удалось закрепиться в восточной части села, ВС РФ пытаются полностью захватить его, нанося атаки с северной и западной частей.

«Силы обороны наносят удары по передовым группам врага и превращают Лисовку в килзону», — отмечают аналитики.