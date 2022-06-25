Оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине с Черного моря

Российская армия обстреляла Львовщину, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



По его словам, сегодня около 04:00 с Черного моря российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области. Было выпущено шесть ракет, две из них удалось сбить.



Попадания, уточнил Козицкий, — по военному объекту на территории Яворовского района.



«В результате ракетного удара четверо пострадавших. Один средней тяжести, трое легких. Госпитализированы. Пожар локализовали», — сообщил глава области.