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Российская армия за прошедшие сутки ударила по Донецкой области 18 раз, погибли дети

04 июля 2022, 11:01

Российская армия за прошедшие сутки ударила по Донецкой области 18 раз, погибли дети

Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области за сутки, есть жертвы, среди которых – дети. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Под удар войск РФ попали города Славянск, Краматорск, Бахмут, Авдеевка, пгт Острое, Алексеево-Дружковка, Северное, села Малиновка, Ласточкино, Новополтавка, Тарасовка. Всего полиция зафиксировала 18 обстрелов.

Российскими снарядами разрушены или повреждены 94 гражданских объекта – 67 жилых домов, из них пять многоквартирных, школа, коксохимический завод, фильтровальная станция, элеватор, рынок, гостиничный комплекс, 16 гаражей и т.д.

Обстреливали войска РФ территорию Донецкой области ЗРК «С-300», артиллерией, реактивными системами «Град», «Ураган» и «Смерч».

Полиция задокументировала 18 военных преступлений войск РФ за прошедшие сутки и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко ранее сообщал, что за прошедшие сутки, 3 июля, в результате российской агрессии погибли девять человек, 25 получили ранения.

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