В Донецкой области за сутки от обстрелов погибли девять человек

В Донецкой области за минувшие сутки, 3 июля, в результате российской агрессии погибли девять человек, 25 получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«За 3 июля россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 6 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Бахмуте, 1 в Зайцево. Среди погибших двое детей: 1 в Славянске и 1 в Зайцево. Еще 25 человек получили ранения», – говорится в сообщении.



По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе



3 июля российские войска нанесли массированный удар по Славянску – шесть человек погибли, еще 19 получили ранения.