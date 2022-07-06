Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки, есть убитые

За прошедшие сутки российские войска нанесли 23 удара по территории Донецкой области, есть убитые и раненые гражданские лица. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Обстреляны оккупантами 13 населенных пунктов Донетчины - города Славянск, Торецк, Бахмут, Курахово, Красногоровка, Авдеевка, пгт Малотарановка, села Первомайское, Орловка, Семеновка, Карловка, Антоновка, Северное.



Разрушены и повреждены снарядами войск РФ 44 гражданских объекта – 29 жилых домов, из них три многоквартирных, школа, рынок, заводы, учебное заведение, магазины.

Оккупанты били по Донецкой области из артиллерии, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки в результате российских обстрелов территории региона погибли 5 гражданских лиц, 21 человек был ранен.