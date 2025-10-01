На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне

Фото: ЦНС

На ТОТ Херсонщини загарбники вводять обмеження на видачу пального, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



«Попри заяви гауляйтера Сальдо про "стабільність", жителів готують до нових реалій — обмеження пального в одні руки», — зазначають у ЦНС.



За аналогією з Кримом, очікуються талони на заправках, багатогодинні черги та ліміт у кілька десятків літрів на автомобіль.

Нагадаємо, майже 40 відсотків потужностей російських НПЗ зупинили роботу.