На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне

На ТОТ Херсонщини загарбники вводять обмеження на видачу пального, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
«Попри заяви гауляйтера Сальдо про "стабільність", жителів готують до нових реалій — обмеження пального в одні руки», — зазначають у ЦНС.
За аналогією з Кримом, очікуються талони на заправках, багатогодинні черги та ліміт у кілька десятків літрів на автомобіль.
Нагадаємо, майже 40 відсотків потужностей російських НПЗ зупинили роботу.
