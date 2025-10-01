Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

01 жовтня 2025, 12:37

Майже 40 відсотків потужностей російських НПЗ зупинили роботу: це рекорд — ЗМІ

Близько 70 відсотків простоїв російських НПЗ пов'язані з атаками українських безпілотників Близько 70 відсотків простоїв російських НПЗ пов'язані з атаками українських безпілотників

Станом на 28 вересня на нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, або 338 тисяч тонн на добу. Про це повідомляє видання РБК з посиланням на дані агентства кількісної інформації «Сіала».

Експерти оцінюють доступні потужності переробки у 555 тисяч тонн на добу. За словами представника агентства Володимира Нікітіна, основним фактором збоїв у роботі НПЗ стали атаки безпілотників, на які припадає до 70% усіх простоїв.

Зазначається, що доступні потужності для випуску бензину та дизпалива скоротилися на 6% у серпні та ще на 18% у вересні. Простій НПЗ досяг безпрецедентного рівня, перевищивши серпневий рекорд — 23%, або 206 тисяч тонн на добу, пише РБК з посиланням на експертів.

Усунення проблеми може затягнутися, оскільки для компенсації потужностей, що вибули, значна частка планових ремонтів НПЗ була відкладена, вказує РБК.

Число простоїв якщо і скорочуватиметься, то повільно, інакше зросте загроза аварій, зазначають експерти.

Також РБК пише, що на тлі високого попиту та позапланових зупинок НПЗ влітку на російській біржі відновився продаж бензину з Білорусі. У вересні продажі різко зросли.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня сталася пожежа на Ярославському НПЗ. За заявою влади, вона не була пов'язана із атакою БПЛА, а причини займання – техногенні.

Раніше, 26 вересня, внаслідок нічної атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії.

