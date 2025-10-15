Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
15 жовтня 2025, 19:01

У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива

Скріншот Скріншот

В окупованій Феодосії (Автономна Республіка Крим) у жовтні 2025 року значно загострилася бензинова криза. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Supernova+.

Дефіцит палива спостерігається по всьому півострову, включаючи Феодосію, що пов'язано з перебоями у логістиці та зниженням виробництва на нафтопереробних заводах РФ. Місцеві жителі повідомляють про дефіцит якісного бензину, обмеження на заправках.

Ситуація посилилася після атаки українських безпілотників на нафтобазу у Феодосії. Внаслідок прильоту спалахнула масштабна пожежа, яка не вщухає третій день. За інформацією окупаційної «влади», з жовтня на півострові запроваджений ліміт — продаж бензину обмежений до 20 літрів в одні руки за одну заправку.

Жителі Криму скаржаться на черги на АЗС, низьку якість палива та підвищення цін, тоді як пріоритетне постачання, за повідомленнями, продовжують отримувати російські військові структури.

Нагадаємо, вночі, 13 жовтня, українські безпілотники атакували нафтобазу АТ «Морський нафтовий термінал» у місті Феодосія в окупованому Криму. На нафтобазі виникла масштабна пожежа. Внаслідок атаки пошкоджено 11 цистерн, з них вісім — із дизельним пальним об'ємом у п'ять і 10 тисяч кубометрів, дві — із бензином. Ще одна була порожня.

ТЕГИ

Місця
Крим Феодосія
Інше
окупована територія нафтобаза рф паливна криза
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
усі новини
19:22
У Курську зафіксували спалах нетипової дифтерії після прибуття громадян із КНДР
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:22
Росіяни атакували Добропілля: рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло чоловіка
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
17:41
Авіаудар по храму у Костянтинівці: патрульні евакуювали поранених та дворічного хлопчика
17:24
Новий шанс на мир: Трамп та Зеленський проведуть переговори у Білому домі
16:54
Луганська ОВА запропонувала компроміс щодо вилучення залишків бюджетів громад
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
16:36
Велика Британія ввела санкції проти «ЛУКОЙЛа» та «Роснефти»
16:13
Норвегія збільшить допомогу Україні у 2026 році: деталі
16:09
ЗСУ знищують окупантів на островах біля Херсона
15:54
Канада так і не передала Україні 25 бронемашин, обіцяних 2023 року
15:20
Росія має план подальшого військового використання території Білорусі – розвідка
15:07
Війська Росії обстріляли Дружківку та Святогірськ: виникли масштабні пожежі
14:54
Росіяни показали удар по гуманітарному конвою в Херсонській області
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
13:56
Російська авіація вдарила по Костянтинівці: авіабомба влучила у багатоквартирний будинок
13:53
ВМФ Швеції переслідував підводний човен РФ у Балтійському морі
13:07
Дрони «Щелепи» знищили ще одну радіолокаційну станцію росіян
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
усі новини
ВІДЕО
Скріншот У Курську зафіксували спалах нетипової дифтерії після прибуття громадян із КНДР
15 жовтня, 19:22
Скріншот У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
15 жовтня, 19:01
У Маріуполі вантажівка врізалася у трамвай з пасажирами. Скріншот У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
15 жовтня, 18:14
Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін Авіаудар по храму у Костянтинівці: патрульні евакуювали поранених та дворічного хлопчика
15 жовтня, 17:41
Удар дрона по катеру ЗС РФ. ЗСУ знищують окупантів на островах біля Херсона
15 жовтня, 16:09
Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: кадр із відео Російська авіація вдарила по Костянтинівці: авіабомба влучила у багатоквартирний будинок
15 жовтня, 13:56

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір