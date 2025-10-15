У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива

Скріншот

В окупованій Феодосії (Автономна Республіка Крим) у жовтні 2025 року значно загострилася бензинова криза. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Supernova+.

Дефіцит палива спостерігається по всьому півострову, включаючи Феодосію, що пов'язано з перебоями у логістиці та зниженням виробництва на нафтопереробних заводах РФ. Місцеві жителі повідомляють про дефіцит якісного бензину, обмеження на заправках.

Ситуація посилилася після атаки українських безпілотників на нафтобазу у Феодосії. Внаслідок прильоту спалахнула масштабна пожежа, яка не вщухає третій день. За інформацією окупаційної «влади», з жовтня на півострові запроваджений ліміт — продаж бензину обмежений до 20 літрів в одні руки за одну заправку.

Жителі Криму скаржаться на черги на АЗС, низьку якість палива та підвищення цін, тоді як пріоритетне постачання, за повідомленнями, продовжують отримувати російські військові структури.

Нагадаємо, вночі, 13 жовтня, українські безпілотники атакували нафтобазу АТ «Морський нафтовий термінал» у місті Феодосія в окупованому Криму. На нафтобазі виникла масштабна пожежа. Внаслідок атаки пошкоджено 11 цистерн, з них вісім — із дизельним пальним об'ємом у п'ять і 10 тисяч кубометрів, дві — із бензином. Ще одна була порожня.