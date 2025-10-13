Атака на нафтобазу в окупованій Феодосії: пошкоджені 10 цистерн з паливом, евакуювали сотні людей

Наслідки атаки на нафтобазу в окупованій Феодосії. Фото: соцмережі

Вночі 13 жовтня українські безпілотники знову атакували нафтобазу АТ «Морський нафтовий термінал» у місті Феодосія в окупованому Криму. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела у МНС Росії.



На нафтобазі виникла масштабна пожежа. Внаслідок атаки пошкоджені 11 цистерн, з них вісім – з дизельним пальним об'ємом у п'ять та 10 тисяч кубометрів, дві – з бензином. Ще одна була порожня.



З небезпечної зони евакуювали близько 830 людей. Їх розмістили у пунктах тимчасового розміщення, частина поїхала до родичів. Окупаційна влада перекрила рух на 92 кілометрі дороги «Владиславівка-Феодосія».

Нагадаємо, що до цього нафтобазу у Феодосії атакували вночі 6 жовтня, після чого вона горіла чотири дні.