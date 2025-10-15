В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива

Скриншот

В оккупированной Феодосии (Автономная Республика Крым) в октябре 2025 года значительно обострился бензиновый кризис. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Supernova+.

Дефицит топлива наблюдается по всему полуострову, включая Феодосию, что связано с перебоями в логистике и снижением производства на нефтеперерабатывающих заводах РФ. Местные жители сообщают о дефиците качественного бензина, ограничениях на заправках.

Ситуация усугубилась после атаки украинских беспилотников на нефтебазу в Феодосии. В результате прилета вспыхнул масштабный пожар, который не утихает третий день. По информации оккупационных «властей», с октября на полуострове введены ограничения — продажа бензина ограничена до 20 литров в одни руки за одну заправку.

Жители Крыма жалуются на очереди на АЗС, низкое качество топлива и повышение цен, тогда как приоритетное снабжение, по сообщениям, продолжают получать российские военные структуры.

Напомним, ночью, 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу АО «Морской нефтяной терминал» в городе Феодосия в оккупированном Крыму. На нефтебазе возник масштабный пожар. В результате атаки повреждены 11 цистерн, из них восемь — с дизельным горючим объемом в пять и 10 тысяч кубометров, две — с бензином. Еще одна была пустая.