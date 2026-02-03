Київ, Дніпро, Одеса, Харків: Росія атакувала енергетику українських міст при –20°C

Фото: ДСНС Києва

Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України на тлі сильних морозів. У момент атаки температура повітря у Києві опускалася до –20°C.



За даними ЦПД, під ударами опинилися ТЕЦ та ТЕС у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та Київській області. Пошкоджено житлові будинки, господарські та виробничі приміщення, адміністративні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, автомобілі, лінії електропередач та інші об'єкти життєзабезпечення.



Київ. У столиці виникла пожежа у багатоповерховому будинку. Пошкоджено житлові будівлі, дитячий садок, автозаправну станцію та лінії електропередач. Постраждали троє людей. Частина міста знову лишилася без опалення.

Київська область. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури та приватні житлові будинки.



Вінницька область. Зафіксовано влучання по об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до пожеж та масштабного знеструмлення. Без електроенергії залишились десятки населених пунктів.



Дніпро. Внаслідок атаки виникла пожежа на території інфраструктурного об'єкту. Пошкоджено житлові будинки, триповерхову будівлю та гуртожиток, зруйновано будинки мирних мешканців.



Харків. Через удари по об'єктах енергетики сотні будинків залишаються без опалення та водопостачання. Відомо про двох постраждалих внаслідок масованої атаки ракетами та дронами.



Сумська область. Зафіксовано попадання по багатоквартирних будинках та тепломагістралях. У Конотопі зруйновано приватний житловий будинок, частина громад залишилася без теплопостачання.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про російські удари по теплоелектроцентралях ДТЕК.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»