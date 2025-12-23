Цена тишины. Что означает план «демилитаризации» Донбасса для людей и государства?

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Чем громче говорят о мире, тем интенсивнее становятся бои. Чем больше гарантий обещают на Западе, тем меньше конкретики в этих обещаниях. И чем ближе якобы финал войны, тем выше становится цена, которую от нас ожидают.



Именно в такой точке сейчас находится Украина. С одной стороны, из западных столиц звучат оптимистичные заявления об «историческом шансе» и «близости сделки». С другой — реальность на фронте, где нет ни малейшего намека на тишину. И посреди этого диссонанса на стол ложится предложение: безопасность в обмен на территории. Но не просто на территории, а на те самые форпосты, которые годами служили щитом для всей страны.



Это уже не просто дипломатическая игра или очередной раунд переговоров. Это момент истины, когда решается не только судьба границ, а само понятие безопасности для миллионов украинцев. Что на самом деле скрывается за красивыми фразами о «гарантиях» и «демилитаризации»? Почему европейские лидеры вдруг заговорили о введении собственных войск, а Кремль, несмотря на разговоры о мире, продолжает повышать ставки? Разбираемся в этой статье.

Гарантии в обмен на географию

Предложение, лежащее на столе, выглядит как классическая бизнес-сделка в стиле Дональда Трампа. Вашингтон предлагает Киеву то, о чем мы просили годами — гарантии безопасности. И это не просто меморандумы. Инсайды Axios и Politico указывают на серьезный механизм. Речь идет о гарантиях безопасности, по своей силе приближенных к 5-й статье НАТО, которые должны быть утверждены Конгрессом и пережить любого президента. Польский премьер Дональд Туск формулирует это предельно четко: у Кремля не должно остаться сомнений, что ответ США на новую агрессию будет военным. Как отмечают источники Politico, это ультиматум: «Или вы берете этот "золотой пакет" сейчас, или следующее предложение будет намного хуже».

Макрон, Зеленский, Стармер, Мерц во время встречи. Фото: Офис президента Украины



Как метко замечает политолог-международник Николай Капитоненко в эфире PolitLab, мы оказались в точке, где любое соглашение объективно будет хуже тех, что могли быть подписаны ранее.

«Мы потеряли территории, людей и экономический потенциал, а поддержка партнеров стала менее определенной», — констатирует эксперт.

Справедливости ради стоит озвучить логику, которой руководствуются в Вашингтоне. Сторонники «заморозки» — и это не только окружение Трампа, но и часть западных аналитиков — апеллируют к гуманитарному и стратегическому прагматизму.



Их главный аргумент: продолжение войны на истощение ежедневно уносит жизни лучших украинцев, тогда как демографический ресурс России значительно больше. «Заморозка» позволила бы остановить кровопролитие, сохранить генофонд нации и начать экономическое восстановление уже сейчас, не дожидаясь полной победы, которая на данном этапе выглядит недостижимой.



Для США это способ высвободить ресурсы для сдерживания Китая и избежать риска ядерной эскалации в Европе. С этой точки зрения, болезненный компромисс лучше риска тотального коллапса фронта через год-два.



Но в этом уравнении есть переменная, которая превращает триумф дипломатии в экзистенциальный риск. Цена американского щита — суверенная территория. Условием предоставления гарантий является вывод украинских войск со всей административной территории Донецкой области. Это означает добровольно оставить Славянск и Краматорск, Дружковку и Константиновку, Лиман и Святогорск.

Фото: 28 ОМБР



Здесь политическая логика вступает в жесткий клинч с военной реальностью. Донбасс — это не плоская доска. Нынешняя линия обороны ВСУ держится на уникальном рельефе Донецкого кряжа и плотной городской застройке. Это природная и рукотворная крепость, которая позволяет сдерживать превосходящие силы врага годами, нанося ему колоссальные потери.



Что означает отход на запад, к административным границам Днепропетровщины? Это выход в голую степь. Там, в низине, нет ни высот, ни индустриальных зон, где можно спрятать технику. Строить новые фортификации и логистические цепочки там — это ад: грунтовые воды высокие, естественной защиты нет, а время работает против нас. Фактически, Киеву предлагают обменять оборонительные бастионы на бумажные обязательства, механизм активации которых все равно будет зависеть от политической воли в Вашингтоне.



В такой ситуации добровольное ослабление оборонительных позиций — это не шаг к миру, это экзистенциальный риск. Россия может использовать эту паузу не для мира, а для накопления сил, зная, что Запад не готов к прямому вмешательству. И останавливать ее придется уже в чистом поле.

Ловушка «серой зоны» и тень Карабаха

Американские дипломаты называют это «свободной экономической зоной», россияне — «демилитаризованной зоной», но суть от смены вывески не меняется. Речь идет о создании вакуума силы там, где сейчас стоит украинская армия.



Сторонники плана заморозки часто апеллируют к историческим прецедентам, где конфликты удалось остановить без окончательного политического решения. И эта позиция имеет весомых адвокатов в международной экспертной среде.



Например, известный историк Холодной войны Сергей Радченко на страницах The New York Times аргументирует, что «застойная война» по образцу перемирия 1953 года в Корее может оказаться «лучше альтернатив», в частности риска ядерной эскалации. Логика проста: 70 лет относительного мира на Корейском полуострове, пусть и без мирного договора, спасли миллионы жизней.



Относительно европейской интеграции, оптимисты часто вспоминают «кипрский прецедент». Политолог Дионис Ценуза и даже главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предполагали, что Украина может повторить путь Кипра — вступить в Евросоюз даже с оккупированными территориями. Как отмечают аналитики European Institute for International Relations, де-факто разделение острова длится десятилетиями без активных боевых действий, что позволило греческой части Кипра успешно развиваться.



Но эти аналогии содержат фатальную ошибку, которую метко подсвечивает Шелби Мэгид, заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council. Стабильность на Кипре или Корейском полуострове держится не на «честном слове», а на штыках. В Корее стоят тысячи американских солдат, на Кипре — контингент ООН.



План Трампа, по данным инсайдеров, предлагает диаметрально противоположное: полный запрет на размещение иностранных войск в Украине. Киеву предлагают «корейский вариант», но без ключевого элемента — армии США. А «буферная зона» без третьей силы — это не стена, а открытые ворота. История знает, чем заканчиваются такие эксперименты:

Урок Нагорного Карабаха: Сценарий 2020–2023 годов выглядит как жуткое предупреждение для Донбасса. Тогда активную фазу войны тоже остановили, введя «миротворцев» (российских) и заморозив линию фронта. Но гарантии безопасности оказались фикцией. Как только геополитический ветер сменился, а внимание гаранта (России) ослабло, азербайджанская армия взяла территорию под контроль за считанные дни. «Миротворцы» просто наблюдали.



Для Славянска или Краматорска это самый страшный сценарий: выход ВСУ, замена их на безоружных наблюдателей, а затем — молниеносное поглощение Россией при первом же политическом кризисе в Вашингтоне.



Урок Рейнской зоны (1936): После Первой мировой войны Германии запретили держать войска на границе с Францией. Гарантами этого статуса выступали Британия и Италия. Но когда Гитлер ввел туда лишь несколько батальонов, «гаранты» промолчали. Никто в Лондоне или Париже не хотел начинать большую войну из-за «нарушения зоны».



Это именно тот риск, который заложен в нынешний план Трампа. Если Россия нарушит режим тишины и введет в Славянск или Краматорск свои подразделения, осмелятся ли США нанести ракетный удар по Москве? История Рейна подсказывает: нет, скорее всего, они выразят «глубокую обеспокоенность». А стратегический рубеж будет потерян без единого выстрела.



Призрак ОРДЛО: Мы уже видели, во что превращается Донбасс без украинской власти. Донецк и Луганск после 2014 года фактически стали прототипом такой зоны. Обещания «особого статуса» обернулись не экономическим процветанием, а созданием «черной дыры», где вместо права действует сила.



Там выстроилась жесткая вертикаль контроля: фильтрационные мероприятия, система доносов и подвалы вроде «Изоляции». Если в новую «демилитаризованную зону» не зайдет международная администрация с полицейскими функциями и мандатом на применение силы, вакуум власти мгновенно заполнят российские спецслужбы. Активисты, ветераны, да и просто проукраинские граждане окажутся под прицелом ФСБ, даже если российские танки формально будут стоять за несколько десятков километров. В «серой зоне» не действуют законы, туда не приходят инвестиции (ни одна инвестиционная компания вроде BlackRock не вложит цент в территорию без армии и полиции), там процветает лишь контрабанда и террор.

Попытка Европы перехватить инициативу через предложение «многонациональных сил» выглядит логичным ответом на угрозу, но рискует остаться декларацией. Европейские лидеры понимают необходимость физического присутствия, однако, по данным The Telegraph, внутри коалиции до сих пор нет консенсуса относительно критического нюанса — правил открытия огня. Если европейский контингент зайдет в Украину без права стрелять в россиян в ответ на провокации, он повторит судьбу нидерландского батальона в Сребренице — Поэтому вопрос не только в том, хватит ли Европе решимости пойти против воли Вашингтона, но и в том, готова ли она воевать по-настоящему, а не только патрулировать.

О чем молчит Кремль?

На фоне дипломатической лихорадки в западных столицах позиция Москвы выглядит как ледяная стена. Публично Кремль, устами Лаврова и Ушакова, отвергает любые компромиссы. Они называют план Трампа неприемлемым, если в нем есть хоть слово об уступках со стороны РФ, и продолжают требовать полной капитуляции Украины.



Но если отвести взгляд от официальных трибун и посмотреть в темные углы российской внутренней политики, картина становится сложнее. Пока российские дипломаты говорят о «войне до победного конца», российские спецслужбы проводят тихую, но жестокую зачистку тех, кто эту войну пропагандирует громче всех. Гибель Станислава Орлова («Испанца»), основателя фанатского разведывательного отряда «Эспаньола», и фактическое расформирование этого подразделения — это не случайность. Это звено в цепи, которая началась с ликвидации верхушки ЧВК «Вагнер».



Путину не нужны неконтролируемые радикалы, способные кричать о «предательстве» и «слитом Донбассе», если Кремль вдруг решит пойти на тактическое перемирие. Уничтожение Z-ультрас — это подготовка к управляемости. Это сигнал, что Москва рассматривает разные сценарии, включая заморозку конфликта, но хочет сохранить абсолютную монополию на трактовку того, что считать «победой». Если бы они планировали только бесконечную войну, такие люди, как «Испанец», были бы им полезны. Их ликвидация означает, что система готовится к маневру, который может не понравиться радикалам.

Как не стать заложником больших торгов?

Для жителей прифронтовых городов каждая новость о «возможном выводе войск» — это не тема для дискуссии в Facebook, а вопрос физического выживания. В ситуации, когда информационное пространство разрывает от противоречий — советник Подоляк допускает обсуждение, коммуникационщик Литвин это опровергает, а западные медиа сыплют инсайдами, — сложнее всего сохранить холодный рассудок.



Как ориентироваться в этом хаосе? Во-первых, стоит научиться фильтровать информационный шум. Часть громких заголовков сейчас — это может быть лишь инструмент давления одной стороны переговоров на другую. Дипломатия — это искусство блефа, и далеко не каждая заявленная «готовность» становится реальностью. Паковать чемоданы после каждого сообщения в The Economist или Bild — это путь к эмоциональному выгоранию, которое сейчас опаснее любой усталости.



Лучшим индикатором реальности являются не слова, а действия на местах. Реальная подготовка к сдаче территории или созданию «демилитаризованной зоны» — это процесс, который невозможно скрыть. Типичными признаками подготовки к изменению статуса территории часто становятся: централизованный вывоз государственных учреждений, закрытие отделений системных банков, демонтаж сложного оборудования больниц. Пока вы видите, что коммунальщики латают трубы, а полиция патрулирует улицы — государство никуда не уходит. Присутствие украинских экстренных служб и полиции — это главное доказательство того, что административный контроль сохраняется. Военные маневры могут быть частью ротации и трудны для толкования гражданскими, но выход правоохранителей — это всегда финальный сигнал.



Однако личная готовность должна быть безусловной, независимо от результатов переговоров. Иметь «тревожный чемоданчик», цифровые и бумажные копии документов, запас наличных — это база. Ваша безопасность — это зона вашей ответственности. И лучше иметь «план Б», который никогда не понадобится, чем оказаться в «серой зоне» без ресурсов, надеясь на милость новых «администраторов».

Пауза перед бурей?

То, что мы наблюдаем сейчас, больше напоминает попытку купить время, чем архитектуру устойчивого мира. Каждый игрок за столом пытается выиграть свой ресурс. Дональд Трамп хочет быстрого внешнеполитического успеха для своего портфолио. Европа, предлагая свои войска, пытается выиграть время для собственного перевооружения, понимая, что американская «зонтик» больше не вечен. А Россия, зачищая внутреннее поле от радикалов, готовится к любому сценарию: от продолжения войны или тактической паузы до накопления сил для нового рывка.



Для Украины этот момент является критическим. Киев должен использовать этот дипломатический хаос, чтобы вырвать для себя максимальные гарантии — не на словах, а в виде оружия, денег, утвержденных Конгрессом обязательств и присутствия союзников.



Даже если большая сделка провалится сейчас (что весьма вероятно из-за позиции Москвы), сам факт того, что мы обсуждаем гарантии уровня 5-й статьи и 800-тысячную армию как норму, уже меняет правила игры на будущее.



Но главный урок, который мы должны вынести из истории Рейнской зоны и Карабаха, прост: настоящий мир держится не на подписях под меморандумами. Он держится на балансе сил и готовности его защищать. Любая «демилитаризованная зона» без мощного военного контингента становится лишь приглашением к агрессии. Поэтому наша задача сейчас — сохранить людей и государственность даже в сложной конфигурации временных границ, чтобы иметь силы диктовать свои условия тогда, когда история снова откроет окно возможностей.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.