На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков

Фото: Центр национального сопротивления

На временно оккупированной территории Донецкой области под сокращение попали более тысячи специалистов энергетической отрасли. Речь идет об электромонтерах, которые обслуживали подстанции и объекты энергосистемы.



В мае 2025 года работников перевели из РП «РЭК» в новосозданную «Юго-Западную электросетевую компанию», а уже в декабре сообщили о полном сокращении штата с 1 марта 2026 года.



По данным Центра национального сопротивления, решение приняли во время внутреннего «голосования» руководства. Оно предусматривает отказ от постоянного присутствия персонала на подстанциях — обслуживание планируют оставить только за выездными бригадами.



Эксперты предупреждают: при изношенном оборудовании, регулярных авариях и поврежденных ЛЭП такая модель резко увеличивает риск длительных отключений электроэнергии на ТОТ. Отдельную тревогу вызывает социальный аспект.



Среди уволенных — специалисты с многолетним опытом, преимущественно женщины среднего и предпенсионного возраста. В прифронтовом регионе без альтернативной работы это означает фактическую потерю средств к существованию.

Аналитики отмечают: отказ от дежурных на подстанциях подрывает устойчивость критической инфраструктуры и фактически свидетельствует о том, что бесперебойное электроснабжение перестает быть приоритетом для оккупационной власти.



По оценкам ЦНС, сокращения — часть общей политики экономии на базовых сферах жизнеобеспечения населения, без учета последствий для безопасности региона.

Ранее «Новости Донбасса» писали, как Россия «восстанавливает» и заселяет Северскодонецк, где разрушения достигают 80% жилого фонда.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»