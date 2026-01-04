На фоне разговоров о мире Украина вывозит тысячи детей из прифронтовых регионов

Фото: Euractiv

Советники «коалиции желающих» вчера прибыли в Киев, где прошли переговоры по вопросам безопасности и дальнейшей поддержки Украины. Ожидается, что на следующей неделе лидеры «коалиции желающих» соберутся во Франции для обсуждения дальнейших шагов.



Как сообщает Euractiv, Россия продолжает оккупацию около 20% территории Украины и почти ежедневно наносит удары ракетами и дронами. В результате погибли тысячи мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.



В Киеве подчеркивают: Москва не заинтересована в мире и сознательно пытается сорвать дипломатические усилия, рассчитывая захватить новые территории. На фоне заявлений спецпосланника США Стива Уиткоффа о возобновлении мирных инициатив в новом году Украина была вынуждена начать новые эвакуации.

Речь идет о более чем 3000 детях и их родителях из прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, где фиксируется продвижение российских войск. По словам министра восстановления Алексея Кулебы, с 1 июня из прифронтовых зон уже эвакуированы более 150 тысяч человек.

Согласно поддерживаемому США плану прекращения войны, Украина должна уступить часть восточного Донбасса и отказаться от вступления в НАТО. При этом Владимир Зеленский заявил, что Киеву удалось добиться уступок — из проекта исключили пункт о признании оккупированных территорий российскими.



Сообщается, что по данным Института изучения войны, к 2025 году Россия захватила более 5600 кв. км территории Украины (0,94%). Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, но значительно меньше масштабов оккупации в первый год вторжения. Самый большой прирост был зафиксирован в ноябре — 701 кв. км, наименьший — в декабре (244 кв. км).

В Кремле заявляют: в случае провала переговоров Россия намерена захватить всю территорию Украины, которую Москва считает «своей». На момент публикации в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, по данным DeepState, за 2025 год под контроль РФ перешли 4336 кв. км территории, или 1,23% от общей площади страны.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»