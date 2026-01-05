После атаки дронов в Днепре разлилось около 300 тонн масла: Набережная перекрыта на несколько дней

После удара беспилотника в Днепре — масштабный разлив масла. Фото из соцсетей

После атаки беспилотников на промышленное предприятие в Днепре на городские дороги вылилось около 300 тонн растительного масла. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, удар пришелся по заводу, принадлежащему американской компании «Бунге» со штаб-квартирой в Сент-Луисе (штат Миссури).

Фото предприятия, куда ударил дрон. Источник: соцсети



В результате повреждений произошел масштабный разлив, который затронул проезжую часть, в том числе Набережную. Коммунальные службы с первых часов ликвидируют последствия аварии: засыпают загрязненные участки песком и специальными смесями, чтобы предотвратить скольжение и обеспечить безопасность движения.



Однако, как отмечают в мэрии, проезд по Набережной будет невозможен ориентировочно в течение 2—3 суток. Горожан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заторам на дорогах.



«Когда вы стоите в пробках, пожалуйста, не ругайтесь, а поблагодарите тех, кто работает в этих условиях», — подчеркнул мэр.



Власти призывают следить за официальными ресурсами городского совета, где будет оперативно публиковаться информация о перекрытиях дорог и изменениях в работе общественного транспорта.

Напомним, российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»