После атаки дронов в Днепре разлилось около 300 тонн масла: Набережная перекрыта на несколько дней

После удара беспилотника в Днепре — масштабный разлив масла.

После атаки беспилотников на промышленное предприятие в Днепре на городские дороги вылилось около 300 тонн растительного масла. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Скриншот

По его словам, удар пришелся по заводу, принадлежащему американской компании «Бунге» со штаб-квартирой в Сент-Луисе (штат Миссури).

Фото предприятия, куда ударил дрон.

В результате повреждений произошел масштабный разлив, который затронул проезжую часть, в том числе Набережную. Коммунальные службы с первых часов ликвидируют последствия аварии: засыпают загрязненные участки песком и специальными смесями, чтобы предотвратить скольжение и обеспечить безопасность движения.

Однако, как отмечают в мэрии, проезд по Набережной будет невозможен ориентировочно в течение 2—3 суток. Горожан просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заторам на дорогах.

«Когда вы стоите в пробках, пожалуйста, не ругайтесь, а поблагодарите тех, кто работает в этих условиях», — подчеркнул мэр.

Власти призывают следить за официальными ресурсами городского совета, где будет оперативно публиковаться информация о перекрытиях дорог и изменениях в работе общественного транспорта.

Напомним, российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

