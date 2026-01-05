Темпы продвижения российских войск замедлились почти вдвое за неделю — DeepState

Иллюстративное фото: t.me/AFUStratCom

Российские оккупационные войска за неделю с 29 декабря по 5 января расширили зону контроля на 47,8 кв. км. Это почти в два раза меньше, чем неделей ранее, когда под контроль противника перешло 95,51 кв. км. Такие данные следуют из карт OSINT-проекта DeepState, подсчитал «Интерфакс-Украина».

Восток и север Донецкой области

Несмотря на общее замедление, оккупант нарастил темпы продвижения на Часовоярском, Константиновском и Северском направлениях. За неделю там было захвачено 20,34 кв. км — в основном за счет закрепления в серой зоне, площадь которой за это же время сократилась на 15,4 кв. км. Для сравнения, на позапрошлой неделе оккупанты заняли на этих направлениях 12,51 кв. км.

Другие направления

На остальных участках фронта фиксируется заметное снижение темпов продвижения:

на Запорожском, Гуляйпольском и Новопавловском направлениях в Запорожской и Днепропетровской областях — 7,71 кв. км за неделю против 28,78 кв. км неделей ранее;

на Лиманском направлении на севере Донецкой области — 3,18 кв. км (против 4,35 кв. км);

на Покровском направлении на западе Донецкой области — 6,57 кв. км (против 24,36 кв. км);

на Сумском направлении — также 6,57 кв. км (против 17,91 кв. км), не считая района села Грабовское, где дополнительно захвачено 3,43 кв. км (на позапрошлой неделе — 3,93 кв. км).

Серая зона

За отчетный период площадь серой зоны:

увеличилась на 2,22 кв. км на Запорожском, Гуляйпольском и Новопавловском направлениях;

выросла на 10,92 кв. км на Покровском и Добропольском направлениях;

расширилась на 8,55 кв. км на Волчанском направлении в Харьковской области, где при этом площадь оккупации не увеличилась;

сократилась на 3,19 кв. км на Лиманском направлении.

В Сумской области конфигурация серой зоны почти не изменилась: она немного увеличилась в районе Грабовского и несколько сократилась на основном плацдарме войск РФ.



В целом за прошлую неделю площадь серой зоны выросла на 2,82 кв. км, тогда как неделей ранее — на 13,99 кв. км.

Среднесуточные показатели и динамика

Таким образом, в среднем за отчетную неделю оккупационные войска расширяли зону контроля на 6,83 кв. км в сутки, а площадь серой зоны увеличивалась в среднем на 0,4 кв. км ежедневно. Для сравнения, на позапрошлой неделе среднесуточный прирост контроля составлял 13,64 кв. км.



Ранее сообщалось, что в последнюю неделю августа и первую неделю сентября 2025 года темпы расширения российской оккупации составляли в среднем 10–11 кв. км в сутки — примерно в 1,5 раза меньше, чем в середине августа. В сентябре продвижение замедлилось и оставалось стабильным на протяжении октября. В ноябре темпы резко выросли, преимущественно на Гуляйпольском направлении, после чего снизились до уровня 13–14 кв. км в сутки. В середине декабря они вновь увеличились из-за активного наступления в направлении Северска, однако затем вернулись к прежним значениям.

Ранее OSINT-аналитики проекта DeepState обновили интерактивную карту боевых действий и зафиксировали новые изменения на линии фронта в Донецкой области.