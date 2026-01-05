Темпы продвижения российских войск замедлились почти вдвое за неделю — DeepState

Российские оккупационные войска за неделю с 29 декабря по 5 января расширили зону контроля на 47,8 кв. км. Это почти в два раза меньше, чем неделей ранее, когда под контроль противника перешло 95,51 кв. км. Такие данные следуют из карт OSINT-проекта DeepState, подсчитал «Интерфакс-Украина».
Несмотря на общее замедление, оккупант нарастил темпы продвижения на Часовоярском, Константиновском и Северском направлениях. За неделю там было захвачено 20,34 кв. км — в основном за счет закрепления в серой зоне, площадь которой за это же время сократилась на 15,4 кв. км. Для сравнения, на позапрошлой неделе оккупанты заняли на этих направлениях 12,51 кв. км.
На остальных участках фронта фиксируется заметное снижение темпов продвижения:
За отчетный период площадь серой зоны:
В Сумской области конфигурация серой зоны почти не изменилась: она немного увеличилась в районе Грабовского и несколько сократилась на основном плацдарме войск РФ.
В целом за прошлую неделю площадь серой зоны выросла на 2,82 кв. км, тогда как неделей ранее — на 13,99 кв. км.
Таким образом, в среднем за отчетную неделю оккупационные войска расширяли зону контроля на 6,83 кв. км в сутки, а площадь серой зоны увеличивалась в среднем на 0,4 кв. км ежедневно. Для сравнения, на позапрошлой неделе среднесуточный прирост контроля составлял 13,64 кв. км.
Ранее сообщалось, что в последнюю неделю августа и первую неделю сентября 2025 года темпы расширения российской оккупации составляли в среднем 10–11 кв. км в сутки — примерно в 1,5 раза меньше, чем в середине августа. В сентябре продвижение замедлилось и оставалось стабильным на протяжении октября. В ноябре темпы резко выросли, преимущественно на Гуляйпольском направлении, после чего снизились до уровня 13–14 кв. км в сутки. В середине декабря они вновь увеличились из-за активного наступления в направлении Северска, однако затем вернулись к прежним значениям.
Ранее OSINT-аналитики проекта DeepState обновили интерактивную карту боевых действий и зафиксировали новые изменения на линии фронта в Донецкой области.
Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй