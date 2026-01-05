Украинская армия последние два дня отбивает российские штурмы Гришино под Покровском – ВСУ

Удар по российским войскам под Покровском. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины отбивают российские штурмы села Гришино Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



С начала года российская армия наращивает давление в Покровской агломерации.



«Из-за невозможности продавить лобовыми атаками оборону украинских войск противник пытается действовать обходными путями. В частности, пытается обойти агломерацию через Гришино и город Родинское. Последние два дня противник непрерывно совершает штурмовые действия в районе Гришино. Во время атак противник привлекает живую силу и легкую технику. Штурмовые действия проводит в основном ночью для минимизации своих потерь. В то же время на подступах к Гришино подразделения сдерживают врага. Всего за последние два дня Силы обороны ликвидировали более 30 военнослужащих противника и поразили до 10 единиц легкой техники – мототехника и багги», – рассказали в корпусе.



Отдельно фиксируются попытки ВС РФ действовать малыми группами по 6-8 человек с выходом в северном направлении от Покровска.



«Все перемещения Силы обороны своевременно обнаруживают и поражают противника с учетом имеющихся сил и средств», – добавили в 7-м корпусе.

Напомним, что в Донецкой области российские войска не смогли закрепиться на берегу реки Северский Донец.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко