Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»

Оккупированные Россией города и поселки Луганской области в начале января накрыл сильный снегопад. Больше всего осадков выпало вечером 3 января и в ночь на 4 января снег и мокрый снег парализовали дороги, дворы и жилые кварталы.



На этом фоне оккупационные «в—ласти» традиционно занялись саморекламой. Так называемый «минтранс ЛНР» опубликовал видео с расчисткой дорог, сопровождая их бодрыми отчетами об «эффективной работе».



Жители оккупированной Луганщины сталкиваются с куда более серьезными последствиями непогоды: на ряде территорий зафиксированы массовые обрушения крыш и козырьков под тяжестью снега. Из-за отсутствия водоснабжения люди собирают снег для бытовых нужд.



Коммунальные службы сосредоточены на магистралях, оставляя дворы и улицы без внимания. При этом оккупационное «МЧС ЛНР» регулярно публикует отчеты о вытаскивании автомобилей и «спасении» людей из снежных заносов — инцидентах, которые во многом стали следствием системной запущенности инфраструктуры.



Подобные публикации оккупационных структур выглядят как откровенное хвастовство и попытка выдать ликвидацию последствий собственной неэффективности за «подвиг».

Ранее «Новости Донбасса» писали об аварийной елке на центральной площади Луганска. Она не простояла и недели, как оккупанты приняли решение ее демонтировать.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»