Последствия ДТП.

Командир 136-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил РФ полковник Эрик Селимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 4 января 2026 года. Об этом говорится в российских военных пабликах, сообщают «Новости Донбасса».



По имеющимся данным, автомобиль, в котором находился комбриг и трое его охранников, столкнулся с автомобилем УАЗ. В последнем ехали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады.



В результате столкновения Селимов и трое военнослужащих 136-й омсбр погибли на месте. Двое военных 88-й омсбр получили тяжёлые травмы, за их жизни борются врачи.



Сообщается, что ДТП произошло в районе города Алчевск Луганской области. Напомним, по данным украинского командования, общие потери российских войск за минувшие сутки составили 990 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»