В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
05 января 2026, 15:51

В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ

Последствия ДТП. Последствия ДТП.

Командир 136-й отдельной мотострелковой бригады Вооружённых сил РФ полковник Эрик Селимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 4 января 2026 года. Об этом говорится  в российских военных пабликах, сообщают «Новости Донбасса».

По имеющимся данным, автомобиль, в котором находился комбриг и трое его охранников, столкнулся с автомобилем УАЗ. В последнем ехали военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады.

В результате столкновения Селимов и трое военнослужащих 136-й омсбр погибли на месте. Двое военных 88-й омсбр получили тяжёлые травмы, за их жизни борются врачи.

Сообщается, что ДТП произошло в районе города Алчевск Луганской области. Напомним, по данным украинского командования, общие потери российских войск за минувшие сутки составили 990 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Алчевск
Потери российских войск Командир 136-й омсбр

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
